“La commedia delle fanciulle” di Beatrice Hastings: presentazione alla libreria Erasmus

Pisa, 27 marzo 2025 – Sabato 29 marzo alle 18 la Libreria Erasmus, in piazza Felice Cavallotti, ospiterà la presentazione del romanzo in stile cavalleresco di Beatrice Hastings “La commedia delle fanciulle” a cura di Maristella Diotaiuti, Terra d’ulivi Edizioni, 2025.

Le poetesse pisane Nadia Chiaverini e Chiara Serani presenteranno con la curatrice l’opera di Beatrice Hastings, intellettuale di inizio ‘900 (Londra, 1879, Worthing, 1943), editrice, giornalista, scrittrice, poetessa conosciuta in Italia come una delle amanti di Amedeo Modigliani. Hastings ha teorizzato un femminismo d’avanguardia, moderno, dirompente, anticipatrice dei più importanti punti nodali delle rivendicazioni degli anni ‘70.

L’intenzione della curatrice è quella di ridare voce al lavoro, di stile fortemente provocatorio ed attuale, di Beatrice Hastings, restituendo all’autrice il posto che le spetta di diritto nel mondo della cultura, delle lettere e del giornalismo europeo. L’incontro pisano è la terza tappa del tour italiano di presentazione di questo romanzo, scritto nel 1910 e finora mai pubblicato. Nel corso della presentazione Antonella Lucchini, artista, realizzerà un’opera di arte figurativa ispirata a Beatrice Hastings.

Laureata in Lettere moderne all’Università di Napoli, Maristella Diotaiuti ha pubblicato molte raccolte di poesie e curato diversi volumi, si occupa di letteratura femminile, di poesia e di ricerca di autrici dimenticate ed è stata curatrice e promotrice degli eventi culturali del caffè letterario Le Cicale Operose a Livorno.

Nadia Chiaverini, poetessa pisana, si dedica alla promozione e diffusione della poesia attraverso la presentazione di libri ed incontri letterari promuovendo incontri su tematiche sociali e sulla questione femminile, coniugando spesso la poesia con la psicologia, la sociologia e l’arte contemporanea. Riconosce alla poesia la capacità di rigenerare e rigenerarsi in una società complessa come quella attuale e in perenne trasformazione. È autrice di molti libri di poesie. Chiara Serani è stata professoressa a contratto presso l’Università di Pisa per gli insegnamenti di Lingua inglese e Scrittura critica, e abilitata a professore universitario di seconda fascia in Letteratura inglese. Si è occupata di letterature post-coloniali e poesia anglofona moderna e contemporanea, con particolare interesse per la poesia britannica modernista e del secondo Novecento.