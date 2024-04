La città ricorda Pardini. Un memorial per il giovane

A pochi mesi dalla prematura scomparsa del giornalista Andrea Pardini, morto improvvisamente all’età di 34 anni, amici e colleghi giornalisti hanno organizzato un memorial nel suo nome. Sabato 4 maggio alle 16 infatti, agli impianti del Five To Five di Asciano Pisano, si sfideranno in un quadrangolare di calcio a cinque giornalisti e amici che, in passato, hanno condiviso con Andrea esperienze di vita, di lavoro, ma anche di gioco, uniti per un giorno dalla stessa passione, nel segno di un ricordo. Perché non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Per anni Pardini era stato giornalista di 50 Canale, avendo avuto anche un passato nell’ufficio stampa del Comune di Pisa. La sua morte aveva destato grande choc nella comunità pisana, che lo aveva apprezzato grazie al modo in cui raccontava le cose, con la sua semplicità e delicatezza, una dote molto rara nel mondo odierno, specialmente quello giornalistico.

Al memorial parteciperanno quattro squadre legate intimamente alla vita del compianto collega. La rappresentativa "Gli innominati", ad esempio, infatti prende il nome dalla squadra di calcetto che, da ragazzini, riempiva i pomeriggi della sua vita e di suoi amici, così come gli "Old Boys", altra squadra composta da amici intimi del giornalista. Il "Press United" invece è legato alle gare dei tornei Aics con gli stessi colleghi giornalisti, ma ci sarà anche un’altra rappresentativa della carta stampata, televisiva e radio che parteciperà all’evento. Durante la giornata ci saranno anche tanti ospiti dell’ambiente sportivo, legati al ricordo di Andrea. Non mancherà anche una rappresentanza delle istituzioni, così come della società del Pisa Sporting Club che, nonostante gli impegni della stagione calcistica siano ormai arrivati al culmine, presenzierà all’evento.

La giornata si concluderà infine con una cena conviviale al ristorante dell’impianto del Five To Five di Asciano. Sarà un modo per ricordare il giovane giornalista, per mantenere vivo il suo ricordo, per raccontare aneddoti, perché la memoria non svanisca. Per prenotare la cena, l’invito da parte degli organizzatori è esteso a tutti coloro che vogliono rendere omaggio ad Andrea Pardini. Sarà possibile telefonare al numero 050855550 oppure, per ulteriori informazioni, al numero 3928565226.

M.B.