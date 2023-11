La Città delle Persone si struttura. Consiglio direttivo e gruppi tematici: "Invitiamo i cittadini a partecipare"

La neonata associazione La Città delle Persone, collegata alla lista civica di centrosinistra di cui è capogruppo in consiglio comunale l’ex candidato sindaco, Paolo Martinelli ,ha eletto il consiglio direttivo e costituito i gruppi tematici: presidente dell’associazione è lo stesso Martinelli, vice Giulia Barachini, tesoriere Paolo Caroli, segretaria Giovanna Cuzzola, garante della trasparenza Pietro Augello, consiglieri sono Gianluca Gionfriddo, Emilia Lacroce, Cristina Sagliocco, Benedetta Biondi e Andrea Colantuono.

"La Città delle Persone - osserva Martinelli - è un’associazione che crede fermamente nel valore della partecipazione. Invitiamo per questo i cittadini e le cittadine di Pisa ad associarsi per raccogliere e dare insieme una risposta ai bisogni del territorio e costruire insieme proposte e indirizzi della nostra attività di opposizione dentro e fuori dal consiglio comunale". L’obiettivo è dunque quello di creare una struttura articolata presente anche sul territorio per strutturare meglio l’opposizione al centrodestra. "L’istituzione dei sei gruppi tematici di lavoro - spiega a questo proposito il consigliere comunale, Gianluca Gionfriddo - permette di dare un metodo all’associazione, così da affrontare le diverse sfide che si presenteranno, supportando il lavoro di noi consiglieri comunali". La lista civica che si fa associazione, conclude Lacroce, "sarà un organismo aperto alla partecipazione e focalizzata sui bisogni concreti delle persone ed è la prosecuzione più coerente della bellissima esperienza civica cresciuta in questi mesi: siamo entusiasti di poter iniziare questo percorso supportati da tante persone che vogliono lavorare per il bene della città". L’obiettivo de La città delle Persone è quello di iniziare un percorso programmatico vero e proprio, parallelo a quello dei partiti del centrosinistra.