La città condivisa: al via a Pisa la V edizione della Biennale di Architettura

Pisa, 9 ottobre 2023 - Al via la V edizione della Biennale di Architettura di Pisa, con una cerimonia di inaugurazione, con le autorità ed aperta a tutta la cittadinanza, che si terrà venerdì 13 ottobre agli Arsenali Repubblicani a partire dalle ore 16.00. ‘La città condivisa: l’architettura come strumento per nuovi equilibri sociali’, è il focus e il filo conduttore della V Biennale di Architettura di Pisa - ideata e organizzata dall’Associazione LP – Laboratorio Permanente per la città - che si svolgerà in vari luoghi cittadini proponendo incontri, convegni, letture ed esposizioni dal 13 al 29 ottobre. Il programma della rassegna è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa, alla presenza del sindaco Michele Conti, del Vicesindaco Raffaele Latrofa, dell’assessore Massimo Dringoli e di Massimo Del Seppia, presidente dell’Associazione LP e co-curatore della Biennale insieme agli altri curatori Pietro Berti, Silvia Lucchesini e Fabrizio Sainati. Il titolo di questa edizione della Biennale è ‘La Città condivisa. L’architettura per un nuovo equilibrio sociale; il tema, dunque, è l’architettura intesa quale strumento per costruire e vivere nuovi equilibri sociali. I curatori della Biennale, Massimo Del Seppia (coordinatore), Pietro Berti, Silvia Lucchesini e Fabrizio Sainati, si pongono l’obiettivo di individuare alcune direttrici di ricerca impostate sul ruolo fondamentale dell’architettura ai fini del riequilibrio sociale, offrendo una possibilità di confronto tra esperienze realizzate e visioni future con l’obiettivo di contribuire all’elaborazione di nuovi modelli in grado di cogliere le trasformazioni in atto. La Biennale propone un’esposizione di progetti e realizzazioni ideati da nomi internazionali dell’architettura alla quale si affiancheranno incontri, progetti collaterali, convegni di approfondimento e letture. Inoltre sarà una Biennale ‘diffusa’ con eventi e appuntamenti che coinvolgono molti luoghi della città di Pisa: gli Arsenali Repubblicani – dove si svolgeranno anche incontri e presentazioni durante la manifestazione – a cui si affiancano il Bastione Sangallo, Palazzo Lanfranchi, la Scala sopra Le Logge, l’Auditorium di Palazzo Blu, il Fortilizio Torre Guelfa, e l’Auditorium dell’Opera della Primaziale.

M.B.