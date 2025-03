La città-campus a La Pisaniana. Focus su "Università svelate"

La Pisaniana, il programma prodotto dal circolo culturale "Filippo Mazzei", in programma stasera alle 21 su 50Canale, va in onda stavolta dalla sede del rettorato dell’Università di Pisa, per la Giornata Nazionale delle Università, che si è svolta lo scorso 20 marzo. L’edizione di quest’anno si è concentrato in particolare sul tema delle città universitarie quali luoghi privilegiati di produzione e condivisione della conoscenza e fulcro dell’interazione fra mondo accademico e territori.

La Giornata nazionale delle Università è promossa dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui) in collaborazione con Anci, l’associazione dei comini italiani, per favorire i rapporti reciproci e rinnovare un legame che cambia. Il salotto televisivo curato dalla giornalista Carlotta Romualdi, ospita il rettore Riccardo Zucchi, e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di 5 città legate all’università di Pisa: il sindaco pisano, Michele Conti, la sindaca di Carrara, Serena Arrighi; il sindaco di Massa, Francesco Persiani, il vicesindaco di Lucca, Fabio Barsanti, e l’assessore livornese alla formazione e all’innovazione, Michele Magnani.

Ospiti anche Marco Macchia, delegato del rettore per i Rapporti con il Territorio; Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario; Alessio Cavicchi, delegato per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione sociale; Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio. Nel corso della puntata ci sarà modo anche di rivivere alcuni momenti della Giornata svoltasi alla Sapienza con gli studenti dell’Innovation Lab nato per creare innovazione e sviluppo sul territorio.

Secondo Zucchi l’ateneo pisano, "è un punto di riferimento per l’’area vasta e favorire il dialogo con il territorio significa creare un ponte concreto tra formazione e mondo del lavoro, offrendo ai giovani opportunità reali di crescita e innovazione". Grazie a contributi realizzati nella Giornata dell’Università interverranno anche: il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci; Valter Tamburini, presidente della Camera Commercio della Toscana nord ovest, Daniele Antichi, referente per la terza missione dell’Università di Pisa, insieme ai ricercatori dell’ateneo.

Infine, consueto appuntamenti con la rubrica "Cambio di stagione" di Teresa Sichetti che insieme al presidente Lorenzo Bani andrà alla scoperta dell’Oasi Lipu sul lago di Massaciuccoli.