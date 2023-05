La Bottega di Figaro green

Con quattrorecite in tre giorni, una data esaurita in poche ore e 1500 biglietti staccati in prevendita, l’esordio di Piccoli Artigiani all’Opera, il progetto con cui la Fondazione Teatro di Pisa ha riportato la musica lirica nelle scuole, è già un trionfo. In prima nazionale assoluta e con l’iperbolica partecipazione di 684 bambini delle scuole pisane nella parte del Coro, da martedì 30 maggio a giovedi 1° giugno sul palco del Teatro di Pisa va in scena La Bottega di Figaro, tratta dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini nella rielaborazione musicale di Gianluca Piombo – chiamato anche a condurre l’orchestra - e con la regia di Lorenzo Giossi (scene di Sergio Seghettini, luci di Massimiliano Terachi). Date e orari: 30 maggio ore 21, 31 maggio ore 17.30 e 21, 1 giugno ore 21. Vari gli obiettivi del progetto attraverso cui il Teatro di Pisa si fa promotore della formazione musicale delle giovani generazioni. Con “Piccoli Artigiani all’Opera” – di cui è prevista una seconda edizione per l’anno scolastico 2023-24 - la musica lirica, patrimonio nazionale e identitario, è ritornata nelle scuole portando con sé valori e insegnamenti dalla universale portata educativa: storia d’Italia, storia del melodramma, storia degli usi, dei costumi e delle tradizioni, letteratura, arti musicali, arti visive e sceniche. Amplifica il valore del progetto anche l’educazione al rispetto dell’ambiente, al riuso dei materiali e alla lotta agli sprechi. I 684 partecipanti hanno difatti realizzato i propri costumi, l’attrezzeria e le maquettes imparando a riutilizzare gli scarti, mentre scene e costumi dell’Opera sono stati recuperati dai magazzini del Teatro e rifunzionalizzati da artigiani e maestranze interne. La Bottega di Figaro si caratterizza anche per la scelta qualitativa di orchestrali e cantanti. Nei ruoli: Simone Fenotti è il Conte di Almaviva, Giulia Alletto interpreta Rosina, Gonzalo Godoy Sepulveda impersona Figaro, Bryan Sala infine è Don Bartolo. Lorenzo Giossi nei panni di Don Basilio è la voce narrante.

In buca, diretta da Gianluca Piombo, ci sarà la InOpera Ensemble, l’orchestra creata ad hoc per La Bottega di Figaro e composta da otto strumentisti selezionati dal direttore artistico Cristian Carrara; l’organico: Benedetta Mignani e Federico Guido Ricci (entrambi violini), Niccolò Corsaro (viola), Eleonora Mascia (violoncello), Matteo Prandini (contrabbasso), Tommaso della Croce (flauto), Paola Primitivi (clarinetto), Riccardo Mascia (pianoforte).

Pochi i biglietti ancora disponibili. Alcune informazioni per l’acquisto: botteghino del Teatro aperto tutte le mattine da martedì a sabato con orario 11-13; nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato aperto con orario 16-19; biglietteria telefonica (050.941188) attiva ogni mattina con operatore dal martedì al sabato con orario 9-11; nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato attiva con orario 14-16; online sul sito www.vivaticket.com. Altre informazioni: 050.941111.

Questi gli Istituti Comprensivi e scuole della città di Pisa che hanno aderito al progetto: IC G. Gamerra con classi appartenenti a: primaria “A. Moretti”, primaria “F. Baracca”, primaria “R. M. Genovesi”, primaria “Don L. Milani, secondaria di I grado “G. Gamerra” sede succursale di Putignano, secondaria di I grado “G. Gamerra” sede centrale di Riglione; IC L. Fibonacci con classi appartenti a: primaria D. Chiesa e N. Pisano, secondaria Fibonacci sede e succursale: IC Toniolo con classi appartenenti a: primaria Biagi, primaria Cambini, primaria Novelli; IC G. Galilei con classi appartenenti a primaria Gereschi, secondaria I grado; IC L.S. Tongiorgi con classi appartenenti a primaria Collodi, Primaria Plesso “Fabio Filzi”.