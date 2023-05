La borsa Choi Bag vince la terza edizione di Think Bag

Pisa, 26 maggio 2023 - Si è conclusa mercoledì 24 maggio la terza edizione di THINK BAG, un contest e progetto didattico promosso e sostenuto dalla rivista Leather&Luxury e la pelletteria fiorentina Loipell rivolto agli studenti del master in Bag Design di Polimoda. DASEUL CHOI - Ad aggiudicarsi la vittoria la studentessa coreana Daseul Choi con la sua borsa “Choi Bag”, che sarà prodotta da Loipell in edizione limitata per essere venduta da settembre 2023 in alcuni importanti store italiani e online. La designer avrà inoltre l’opportunità di svolgere uno stage presso Dunhill, brand parte del gruppo Richemont, che ha supportato il progetto con una lezione sul processo creativo tenuta da Attilio Rebuglio, Head of Leather Goods Design di Dunhill e Nicola Scarpini, Dunhill Leather Goods Industrial Director. THINK BAG - Nasce da una collaborazione avviata nel 2021 per invitare i giovani talenti di Polimoda a progettare e realizzare l’accessorio iconico per eccellenza, la borsa, sfidando le complessità che dovranno affrontare nel mondo del lavoro - come i budget, le tempistiche e le difficoltà di sviluppo idea/prototipo. Questa terza edizione, iniziata a febbraio 2023, ha visto nascere e svilupparsi sette borse progettate da altrettanti designer di diverse nazionalità. Dalla prima presentazione è stato evidente come le influenze culturali e le origini degli studenti si ritrovino nelle creazioni. Jin He Park (Corea) ha presentato la “Clucth n° 01”, morbida, minimale ed elegante, dove il manico-scultura svolge il ruolo di protagonista. “Canetti Canetti” di Ella Canetti (Israele) è una borsa funzionale, che si può assemblare in tre diversi modi grazie a rivetti sistemati sulla base in cavallino verde. La designer Taivan Lkhagvajav (Mongolia) ha realizzato la “Lotus Bag”, che prende ispirazione dal mondo buddista e dal fiore di loto, elemento iconico della religione. “Distopia” di Roberto della Nave (Italia) è una borsa in pelle di vitello nera con una trama particolare che abbinata alle corde rosse e blu dona un tono rock all’accessorio. Lingyan Li (Cina) con “Aurora” ha riprodotto un gyoza in pelle, utilizzando una nappa morbida per riprodurre l’effetto pinces. Infine, Sonal Vora (India) ha ideato la “Clutch Bag” che rimanda alla cultura indiana, una borsa con portacarte e portamonete rimovibili, pensata come accessorio da viaggio dal design innovativo. PROPSTA - La proposta stilistica di Daseul Choi ha conquistato i giurati. La sua Choi Bag verrà presentata a Mipel e Lineapelle il prossimo settembre nello stand di Leather&Luxury e poi prodotta da Loipell in edizione limitata per essere messa in vendita. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer, per il sostegno della diabetologia dell'ospedale, un’eccellenza italiana per la cura e la salute dell'infanzia e punto di riferimento per la pediatria nazionale per ricerca, metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino. M.B.