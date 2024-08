La bella sorpresa per i tanti turisti che hanno scelto vacanze pisane

Se i pisani – almeno quelli rimasti in città o comunque in zona – erano più o meno a conoscenza della serata-evento per il compleanno della Torre Pendente, una vera quanto bellissima sorpresa il concerto di venerdì sera l’ha riservata ai – davvero tanti - turisti stranieri che hanno scelto Pisa come tappa del loro soggiorno italiano. La possibilità di ascoltare gratis una delle voci più apprezzate del panorama lirico mondiale, le arie immortali del bel canto, che non solo i melomani conoscono, e di farlo seduti sul prato dei Miracoli, è stato un regalo che in tantissimi hanno immortalato con video e foto ricordo postate sui social.

Secondo il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, tanto che negli ultimi giorni le ricerche di voli sono anche aumentate del 12%, mentre quelle di hotel del 14% rispetto ad agosto del 2023. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto 2024 stanno scegliendo l’Italia. Il clima, il patrimonio artistico e culturale a due passi dalle spiagge, la ricchissima offerta enogastronomica fanno sì che la Toscana sia una delle mete più ricercate su Jetcost.

E Pisa, proprio grazie al suo monumento simbolo, la Torre Pendente e alla Piazza più bella del mondo, risulta essere la terza città più richiesta dagli viaggiatori olandesi, la quinta dai britannici, la dodicesima dagli spagnoli e portoghesi e la tredicesima per i francesi. Oltre a Pisa, naturalmente, anche Firenze è tra le città più ricercate, essendo la sesta scelta per gli spagnoli, l’ottava per gli olandesi e portoghesi, la nona per i britannici, la decima per i francesi e la quindicesima per i tedeschi.

"Quest’anno – conferma Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing Jetcost – gli europei sono più desiderosi di vacanze che mai, producendo ricerche record nella storia, superando quelle dello scorso anno. Le città italiane sono ancora alcune delle principali destinazioni turistiche del mondo, grazie ai buoni prezzi che offrono rispetto ad altre città, la loro ricchezza culturale, le loro usanze e feste popolari, le magnifiche spiagge, la ricchissima gastronomia e i loro ottimi alberghi continuano a attrarre un gran numero di turisti che decidono di trascorrere qui qualche giorno di riposo nell’agosto 2024. L’Italia è il secondo Paese più ricercato dagli europei. Pisa la terza città scelta come tappa del loro viaggio".