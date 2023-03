La band alternative rock "I Segreti di Hansel"

La Band alternative rock I Segreti di Hansel sul palco del Teatro Nuovo di Pisa accompagnati, alla chitarra, da una vera e propria icona della scena underground italiana: Mr. Dome la Muerte. L’appuntamento è per domani alle 21.30 con il concerto live, secondo evento all’interno della rassegna musicale Frequenze, che vede la direzione artistica di Chiara Turelli. Un viaggio tra i brani di "Atacama", e alcuni, nuovissimi, in arrivo nel nuovo album di prossima uscita "Tienimi ora" prodotto con l’iconico chitarrista dei Not Moving. La band I segreti di Hansel è nata nel 2017 da un’idea di Massimiliano Magni (voce e chitarra) e Giulio Galleschi, ai quali si aggiungono Lorenzo Gaggini (Batteria) e Alessandro Contu (chitarra), la band rappresenta l’unione tra un sound tipicamente alternative rock e i testi di natura cantautoriale. Special Guest della serata: alle tastiere, Alessio Lucatti già membro di Angra, Vision Divine e Deathless Legacy. In apertura Vyrgeena, giovane e innovativa band pisana con un viaggio musicale in continua evoluzione tra sonorità blues, alternativegrunge e influenze jazz. Ingresso unico: 8 euro; prevendite: https:www.ciaotickets.combigliettii-segreti-di-hansel-dome-la-muerte. Prosegue la rassegna di teatro contemporaneo del Teatro Nuovo venerdì sera alle 21 con "Figli d’Abramo" di Svein Tindberg (produzione Teatro del Loto), con le musiche dal vivo di Giuseppe Moffa. Prevendite: https:www.ciaotickets.combigliettifigli-dabramo-pisa.