Kronos Sport ha una seconda vita: Paola Piccini inaugura il locale rinnovato

Pisa, 10 dicembre 2024 – Lo storico negozio di abbigliamento sportivo e accessori per lo sport Kronos Sport di Pisa riparte grazie alla nuova gestione di Paola Piccini, imprenditrice con una lunga esperienza nel settore dell’abbigliamento e pronta ad affrontare con entusiasmo questa nuova avventura. La seconda vita di Kronos Sport, presente a Pisa dal 1976, riprende dove tutto è cominciato, dalla sede di via Bianchi Bandinelli, dove si è tenuta l'inaugurazione alla presenza del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Non appena abbiamo saputo che i proprietari avevano messo in vendita il negozio ci siamo attivati immediatamente - racconta l'imprenditrice Paola Piccini - Kronos Sport rappresenta veramente una parte importante della storia del commercio pisano, capace di distinguersi negli anni per i prodotti di qualità, le migliori firme e un servizio di alto livello”.

Il primo desiderio è quello di “mantenere gli alti standard di qualità che hanno reso celebre Kronos Sport. Sarà un'attività a conduzione familiare, dove si potrà trovare veramente ogni capo di abbigliamento e accessori sportivi dalla A alla Z: calzature, piumini, abbigliamento sportivo, tute, felpe, maglioni, cappelli, guanti e molto altro. Siamo pronti ad affrontare con il massimo impegno questa nuova avventura.

“Veniamo da più di 50 anni di esperienza, io sono praticamente nata in negozio) eil primo negozio è stato aperto nel 1969, il vecchio Carlo Sport di Scandicci. Poi ci siamo evoluti fino all’apertura dei Maxismall nei primi anni' 90, specializzati nella vendita al dettaglio di articoli sportivi, con sedi a Firenze, Empoli, Scandicci e Pistoia. Siamo veramente entusiasti di iniziare un nuovo capitolo anche in una città importante come Pisa”.

Esprime a Paola Piccini e Kronos Sport “i migliori auguri da parte dell'intera struttura di Confcommercio Pisa per un percorso ricco di soddisfazioni” il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “È un immenso piacere vedere una storica attività del territorio rilanciata da un'imprenditrice con anni di esperienza nel settore dell'abbigliamento, siamo sicuri che Kronos Sport continuerà ad essere un sicuro punto di riferimento per i tantissimi clienti, sportivi e appassionati di sport dell'intera provincia di Pisa e non solo”.