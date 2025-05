Kopinski e le biglie: "Che spettacolo"

Le grandi biglie con i campioni del ciclismo dipinte, installate in piazza XX Settembre, proprio sotto il Comune, opera dell’artistia di fama internazionale Karl Kopinski. Dodici grandi biglie, simili a quelle che venivano usate in spiaggia da bambini, con i volti degli eroi delle due ruote, realizzate insieme a Lucca Comics & Games. L’anno scorso riempirono Lucca, in occasione della tappa del Giro, questa volta invece sono arrivate anche a Pisa, in sinergia tra le due città. E, per la felicità della comunità internazionale e gli appassionati del mondo del fumetto, anche Karl Kopinski è riuscito a vederle dal vivo. Il pittore è stato colpito da un ictus negli scorsi mesi, ma è riuscito, con pazienza e lavoro, a riprendersi. Ieri era a Pisa, all’arrivo, pronto a salutare gli appasionati e guardare le “sue“ biglie.

"Per me è stato fantastico tornare a Lucca e rivedere le biglie - racconta l’artista -. E anche vedere Pisa con altre installazioni è stato davvero molto bello. Non l’avevo mai davvero visitata per bene, e devo dire che sono felicissimo che il giro mi abbia dato questa nuova opportunità. Rientra tra le magie che solo questa corsa fantastica riesce a regalare. Quest’anno poi è una bellissima edizione del Giro, ci sono grandi campioni ed è assolutamente divertente".

ia.na.