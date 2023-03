Katiuscia e Sandro sposi Tanti auguri di ogni felicità

CASCINA

"Perché due promessi sposi entrano in chiesa da italiani e quando escono sono... americani? Pensatci bene, prima di rispondere... Ok ve lo dico io: perchè sono... Stati uniti".

Una ‘freddura’ per misurare il termometro dell’ansia di tutti i presenti e per alleggerire con un sorriso la tensione, inevitabile quando si arriva al momento clou nel giorno del fatidico "sì". Don Francesco, parroco della chiesa di San Jacopo ad Agnano, domenica mattina ha accolto così Katiuscia Bacci e Sandro Fabbrini, che, accompagnati dai loro splendidi bimbi, Emanuele e Nicolò, e circondati dall’affetto caloroso dei parenti e dei tanti amici della coppia, si sono uniti, in matrimonio. Una cerimonia piena di gioia in chiesa e una pioggia di riso e di petali di rosa all’uscita degli sposi, che hanno poi festeggiato con gli invitati sotto la splendida veranda del ristorante Agriturismo di Colleoli, terrazza coperta con vista sulle colline dell’Alta Valdera.

E, se tradizione vuole che ‘la sposa bagnata sia una sposa fortunata’, anche qualche goccia di pioggia nebulizzata ha accompagnato Katiuscia e Sandro durante la sessione di foto-ricordo nel parco e a bordo piscina. Poi il ballo, il karaoke, i giochi, la torta nuziale multipiano, tempestata di brillanti di dolcissimo zucchero. A Katiuscia e Sandro e ai loro bimbi, congratulazioni e i migliori auguri di una vita lunga, felice e serena insieme. Anche dalla redazione di Pisa-Pontedera de La Nazione.