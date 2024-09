Italiani-razzisti, ira centrodestra: "Non si è scusata. Sia sfiduciata"

"Salviamo San Giuliano dalle parole dell’assessore Pisano". Sono queste le parole scritte in rosso sullo striscione bianco che ha guidato l’azione del centrodestra, che ieri ha portato il proprio sostegno alla leghista ed ex candidata sindaco alle scorse elezioni, Ilaria Boggi. Quest’ultima ha presentato una mozione in consiglio per chiedere al sindaco, Matteo Cecchelli, di valutare la rimozione dall’incarico dell’assessore dem Angela Pisano, dopo le dichiarazioni del 5 settembre quando definì il popolo italiano razzista.

Non demorde, dunque, il centrodestra. Ieri, al fianco della capogruppo leghista Boggi, era presente un nutrito gruppo di esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, tra cui il vicesindaco di Pisa, Raffaele Latrofa, e il capogruppo FdI in consiglio comunale, Maurizio Nerini, insieme ad altri consiglieri. "Una frase non veritiera, per la quale l’assessore Pisano non si è mai scusata", ha dichiarato Boggi, che ha coinvolto anche i consiglieri regionali Diego Petrucci (FdI) e Massimiliano Baldini (Lega). "Se questo assessore – ha aggiunto Baldini, presente in aula – avesse un minimo di dignità, dovrebbe dimettersi immediatamente". "Quella frase – ha dichiarato la consigliera Alessandra Orlanza – ci ha toccato nel profondoi". Dello stesso avviso Petrucci, che ha attaccato la sinistra definendola "la vera razzista".

Accuse respinte al mittente dalla maggioranza, che ha bocciato la mozione e accusato Boggi di fare propaganda. "Nessuno – ha affermato Raffaele Matteoni (Pd) – ha reagito quando è stata pronunciata quella frase. La polemica è stata studiata ad arte".

"Le parole dell’assessore – ha detto invece Paolo Malacarne (Sinistra Unita) – sono state forti ma corrette. Amnesty International definisce il razzismo come la paura e l’ignoranza verso chi è diverso da noi" .Infine l’assessora Angela Pisano si è difesa: “Si trattava di un’iperbole” spiega andando poi anche sul merito della mozione, “avete copiato male dal web la definizione confondendo assessore giurisdizionale da amministrativo”.

Enrico Mattia Del Punta