"Italian Jobs. La classe operaia va in Paradiso"

Venerdì 3 maggio alle 21 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena lo spettacolo “Italian Jobs, la classe operaia se ne va dal Paradiso” di e con Debora Mattiello per la regia di Caterina Casini. Un viaggio-inchiesta sulla trasformazione del mondo del lavoro e sulle nuove forme professionali imposte dal mercato contemporaneo, indefinite quanto efficienti, fragili quanto produttive. Un racconto attraverso le storie che lavoratrici e lavoratori hanno donato mediante interviste ed incontri collettivi. Un’attrice inscena un coro di ‘figurine’, disegnate con tragica ironia, un popolo di silhouettes che esprimono destini precari e coraggiosi, che si dannano e si condannano ad un’esistenza da equilibristi, che corrono a perdifiato, inseguite dalla globalizzazione, dal capitalismo e dall’inesorabile algoritmo. Siamo passati dal mondo al mercato del lavoro, dalla democrazia all’algocrazia, dal collettivo all’individuale, dall’indeterminato allo sporadico, dall’orgoglio alla vergogna. "Perché di lavoro, si campa e si muore. Cos’è diventato il lavoro se non è più un diritto? È un brand che marchia dipendenti e prodotti in egual modo? Eppure, se io lavoro, io esisto. Il lavoro è sé stessi e gli altri. È servizio e sopravvivenza. È amore e tempo. Il tempo consuma. Il tempo è vita. Il tempo condiviso è storia" ha la regia Caterina Casini, la direzione tecnica Piero Ercolani, foto di scena Francesco Mattiello durata 60’.

