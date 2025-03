Ippica XI Palio dei Comuni

E’ la giornata dell’XI Palio dei Comuni della Provincia di Pisa, trofeo che si assegnerà dopo tre batterie (abbinate alle 2^, alla 4^, e alla 5^ corsa) e la finale (abbinata alla 6^ corsa). Gli abbinamenti nelle batterie sono avvenuti in base alla presenza all’ippodromo degli abitanti dei 25 comuni nelle domeniche del 23 febbraio e del 16 marzo. Se il pomeriggio del 6 aprile, con il 135° premio Pisa, le altre grandi corse e le numerose iniziative collaterali, rappresenterà il clou dell’intera stagione, anche il programma odierno presenta motivi di interesse. Sotto il profilo tecnico la corsa più attesa, per quanto di positivo può riservare il futuro al vincitore, è la maiden sui 2000 metri, premio Robert Livermore, dedicata a una famiglia di pionieri inglesi di Barbaricina nella quale Robert fu un ottimo fantino. Undici i cavalli al via. Per la prima volta compare nel programma del Prato degli Escoli il premio Rotary Club San Rossore, metri 1500, otto cavalli al via. Il nuovo club ha come raggio di azione l’area del parco. Da molti anni è sponsor di una corsa nella riunione pisana il San Rossore Dental Unit, prestigiosa struttura odontoiatrica situata sul viale delle Cascine a margine dell’area dell’omonima Casa di Cura. Il San Rossore Dental Unit è apprezzato per l’attenzione prestata alla cura dentale dell’infanzia. La corsa, con otto partenti, è sui 1200 metri. Un altro nome è al centro del programma: Mil Borromeo. Fu l’uomo del derby di De Sica del 2005 e di tanti altri capolavori. Ottimo cavaliere (94 successi), ottimo trainer (752 vittorie), al premio Borromeo è abbinata la finale del Palio dei Comuni. Fra le manifestazioni collaterali per il pubblico oggi sono annunciate esibizioni delle giovani danzatrici di ASD Pisanova, associazione che nasce come palestra di ginnastica artistica, disciplina che rimane il suo focus, ma che negli anni si è ampliata diventando un ‘Centro Benessere’ a 360°. Come ogni domenica, “Dietro le Quinte” (ore 15,45), laboratorio di Ippolandia e pony al parco-giochi. Nel corso del pomeriggio la nota pittrice Barbara Hausser darà dimostrazione della sua arte dal vivo sotto gli occhi degli spettatori mentre Igor Bionducci si esibirà nella Street Art. Sette corse in programma, sino alle 14,30; questi i nostri favoriti: I corsa: Nabbeyl, Naif; II: Jerry Jewels, Hurricane Glory, In The Air; III: Secret Risk, Jo Condor; IV: Maximun Collusion, Ciudad Juarez, Passatempo; V: Shark Alert, Global Myth, Vienrose; VI: Rock Life, Elegant Drago, Tepui; VII: Glory Box, Dandy Sands, Allocco.