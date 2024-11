"Io ero fiume", Elisa Possenti espone in Borgo

PISA

Domani, sabato 16 novembre alle 17.30 la pittrice Elisa Possenti incontrerà il pubblico in occasione della sua mostra "Io ero il fiume", aperta dal 4 novembre al 4 dicembre 2024 nella Saletta Giovanni Allegrini, al primo piano della Foto Ottica Allegrini in Borgo Stretto 49 a Pisa. Dopo il successo della mostra parigina "J’étais la rive d’hier" presentata lo scorso febbraio alla Mairie du VII arrondissement, curata da Silvia Pampaloni con il patrocinio del Ministro della Cultura francese Madame Rachida Dati, l’artista Elisa Possenti presenta a Pisa le sue tele a olio della serie "Renaissance intérieure" arricchite da nuove opere della collezione "Acquatica". Alimentate da una riflessione estetica mai banale, le opere della pittrice e illustratrice sono guidate da una profonda cultura sulle forme del classicismo e da una ricerca sulla natura fluida e sensuale dei corpi. Nelle opere della serie "Renaissance" i dettagli delle sculture esprimono il loro potenziale erotico e carnale, attualizzando il loro messaggio profondamente umano sotto il nostro sguardo contemporaneo. Nella collezione "Acquatica" il tempo sembra sospeso, lo spazio non ha attrito. Tutto è calmo e lento, alla ricerca di una silenziosa profondità lontana dalle distrazioni del mondo. L’esposizione "Io ero il fiume " di Elisa Possenti é visitabile nella Saletta Giovanni Allegrini della Foto Ottica Allegrini in Borgo Stretto 49, fino al 4 dicembre. Elisa Possenti (Bologna 1970) è pittrice, illustratrice e decoratrice specializzata in affreschi. Ha studiato pittura e disegno all’Accademia di Firenze. Nel 1997 il suo primo libro illustrato "Il gatto nel violino" è stato pubblicato dalle edizioni Grandir, di Orange (Francia) poi l’artista ha pubblicato per Jakabook, Green Press, Il Castor. Dal 2000 partecipa alle più importanti mostre dell’illustrazione internazionale (Bologna, Treviso, Taiwan). Ha esposto le sue opere in diverse mostre in Italia, tra cui il Museo della Grafica di Pisa e il Palazzo Priori di Perugia e a Parigi (Mairie du 7ème). Possenti vive e lavora nella campagna toscana.