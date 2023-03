Cascina, investe due ragazzi davanti al Liceo e scappa

I soccorso in una foto d'archivio

Cascina, 23 marzo 2023 – Un grave episodio si è verificato intorno alle 12.30 a Cascina, per la precisione lungo la Toscoromagnola laddove insiste l’ingresso del Liceo Artistico Russoli.

Un giovanissimo, a bordo di una minicar, ha investito due studenti che stavano attraversando la strada sulle strisce davanti alla scuola. A quanto si apprende, ma questa informazione è ancora da verificare, si tratterebbe di un atto volontario.

Uno dei giovani feriti è stato trasportato in ospedale, ma non sembrerebbe in gravi condizioni. L’altro invece non ha riportato particolari ferite.

L’automobilista, dopo aver compiuto il gesto, sarebbe ripartito a forte velocità prima colpendo il cancello della scuola e poi rientrando in strada e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Cascina, un’ambulanza del 118 e i carabinieri. Dopo una breve indagine, il giovane alla guida – un minorenne – è stato fermato dalle forze dell’ordine e adesso si trova a disposizione degli inquirenti.