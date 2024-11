"Intollerabile. Riportare l’ordine nei quartieri"

"Via Bargagna, luogo frequentato da famiglie e cittadini che hanno sempre fatto comunità, non deve diventare teatro di violenza e degrado, soprattutto dopo l’impegno che questa amministrazione sta impiegando sul fronte della riqualificazione e rigenerazione urbana di questo quartiere". A dirlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Rachele Compare che interviene sulla rissa di via Bargagna andata in scena sabato pomeriggio, e che secondo fonti investigative sarebbe scaturita a seguito di un regolamento di conti in un’area ormai tristemente nota per essere frequentata da spacciatori.

La consigliera definisce l’episodio "inaccettabile" proponendo interventi mirati tra cui, "una maggiore presenza delle forze dell’ordine, con pattugliamenti regolari nelle aree più esposte a fenomeni di criminalità, il potenziamento della videosorveglianza, e una collaborazione tra amministrazione e cittadini, per rafforzare il senso di comunità e coinvolgere attivamente i residenti nella tutela degli spazi pubblici".

L’aggressione di sabato ha richiesto l’intervento dei carabinieri con momenti di tensione e anche, sembrerebbe, l’uso del taser da parte dei militari, usato proprio contro uno dei presunti spacciatori armato di coltello. I denunciati infine sono stati due e sono stati trovati in possesso anche di una grande quantità di denaro, mentre altri 4 o 5 sarebbero, sempre secondo quanto appreso, fuggiti a bordo di un’altra auto.

"Questa escalation di episodi violenti – ha commentato, Alessandra Orlanza, consigliere comunale di Fratelli d’Italia -, non può essere tollerata. È fondamentale riportare ordine nei nostri quartieri. Da tempo sostengo l’importanza di incrementare la presenza delle forze dell’ordine e di dotare ogni quartiere di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio e la prevenzione del crimine".

EMDP