Internet Festival. Quattro giorni: "sold out"

Un gran bel viaggio nel presente per parlare di futuro. Si è chiusa ieri l’edizione numero quattordici dell’Internet Festival. Nelle varie location pisane si è chiusa un’indagine sul rapporto tra la società e il digitale proponendo un modello di sviluppo in ambito tech nel quale robot umanoidi, intelligenze artificiali e tecnologie avanzate vengono implementate per aiutare e assistere l’essere umano e non per sostituirlo. La parola chiave è stata "#Generazione", ed è stata declinata in quattro giorni di dibattiti, approfondimenti, eventi spettacolari, attività didattiche, installazioni interattive ed esperienze immersive con decine di ospiti, scienziati, docenti, dirigenti d’azienda ed esperti del settore, per un festival in grado di parlare a tutti. Centinaia gli eventi, gran parte sold out, con decine di ospiti ed esperti del settore. Tra i relatori la “signora dei robot” Alessandra Sciutti, il filosofo Maurizio Ferraris, Adriano Sofri, Patrick Zaki, Franco Bernabè, gli influencer Elia Bombardelli, Norma Cerletti e i booktoker Victor Diamandis ed Ella Archer. "E’ il festival del pisani" hanno spiegato gli organizzatori. Con orgoglio attendiamo la prossima edizione.