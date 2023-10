Internet Festival avanti tutta. Droni eroi in prima linea tecnologia, sicurezza e Zia Sofia, chef virtuale

Ecco alcuni highlights del programma di oggi di Internet festival. A partire dalla mattina una serie di panel dedicati alla tecnologia dei droni e le sue più innovative applicazioni, sempre a cura di Regione Toscana ( 10.30 e 12), e a seguire eventi dimostrativi con focus sui droni che salvano le vite in mare (15 e 17) e su quelli che sono impiegati nella fotografia professionale (16). Alla Scuola Superiore Sant’Anna apertura della giornata all’insegna del rapporto tra democrazia e informazione con il panel Tra fake news e notizie "artificiali", un dialogo tra esperti nei settori della comunicazione digitale e del diritto per riflettere sui rischi di disinformazione connessi alle tecnologie di IA generativa e alle loro potenzialità creative, con Gaetana Morgante, Gaia Fiorinelli, Massimo Russo e Gianluca Torrini per UNA-Aziende della comunicazione unite ( 10.30). Le più recenti e innovative esperienze di orticoltura sono al centro del panel Coltivando il futuro, in programma alle Benedettine, con la giovane imprenditrice agricola Alessandra Mei che racconterà l’esperienza dell’Ecomuseo di Metaurilia e il progetto "orto da spiaggia". "Food influencer, uno e trino: analogico, digitale, artificiale" è il titolo del panel dedicato alla comunicazione sui social del settore agroalimentare, condotto da Irene Jin, startupper ed esperta di digital marketing, con: Eugenio Azzinnari, che parlerà di Zia Sofia chef, la prima chef italiana creata dall’intelligenza artificiale; Ylenia La Porta, biologa nutrizionista conosciuta con il nome di @dottoressa.empatia; e l’avvocata Silvia Ruggeri, che concluderà l’incontro con delle utili pillole legali ( 16.30) . Musica protagonista del panel Paradisi artificiali, a cura di Claudia Attimonelli e Vincenzo Susca, in programma al Caracol ( 17.30). Un viaggio tra visioni, suoni e parole per riflettere sui paradisi artificiali di ieri, oggi e domani.

A confrontarsi sul tema: l’artista visivo Abdullah Qadim Haqq; la videomaker Karin Andersen; la performer Paola Stella Minni; Franco Berardi "Bifo", tra i fondatori della rivista Atraverso e di Radio Alice; il filosofo belga Laurent de Sutter; Enrico Petrilli, autore della monografia Notti tossiche (Meltemi, 2020); e il Dj Zoologist aka DJ Balli. Ed ecco il "Closing Party Technomagia" di IF2023 al Deposito Pontecorvo a partire dalle 23, con la direzione artistica di Claudia Attimonelli e Vincenzo Susca. La chiusura è affidata al djset icona della techno francese: François X. Tra gli appuntamenti, attesa per il concerto degli Ishmael Ensemble, ultimo progetto di Pete Cunningham, producer e musicista tra i più significativi della scena jazz britannica (Cinema Lumière, 21.30, con Pisa Jazz, ingresso € 3). Doppio appuntamento al Cinema Arsenale. Alle 18.30 è in programma la proiezione di Jurassic Park nel suo 30° anniversario. A introdurre la proiezione, Silvia Bencivelli. Alle 21, arriva il pluripremiato documentarista Erik Gandini che presenterà, affiancato da Antonio Capellupo, il suo ultimo lavoro, After Work.

Carlo Venturini