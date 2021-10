Pisa, 7 ottobre 2021 - Internet Festival, al via l'undicesima edizione. Molte e straordinarie scoperte sono pronte a stupire lungo il filo conduttore della quarta dimensione, dove l'universo fisico e tangibile si fonde con il mondo digitale. Dall'androide bambino capace di gestire le emozioni alla smaterializzazione e moltiplicazione dell'identità in Rete, dal computer quantico più potente di sempre al nuovo concetto di memoria innescato dalla trasformazione digitale, fino alle app per meditare in 3D e al social bon ton: il futuro è "Phygital", dalla crasi dei termini fisico e digitale in inglese. È questa la parola chiave dell'edizione numero 11 di Internet Festival, manifestazione che indaga il web con decine di esperti internazionali, panel, laboratori, contest ed eventi culturali.

L'appuntamento dal vivo è a Pisa da oggi, giovedì 7 ottobre, a domenica 10 ottobre (con una nuvola di iniziative online che seguiranno il festival, fino alla fine dell'anno), promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza.

Dieci le aree tematiche che saranno scandagliate attraverso decine di incontri con gli esperti, ma anche installazioni interattive, incursioni di arte urbana, degustazioni multisensoriali, performance, concerti e presentazioni di libri. Dodici le sedi del festival, a partire dal fulcro del Centro Congressi Le Benedettine, dove si svolgeranno molti degli incontri in programma, oltre alle iniziative dei T-Tour dedicati gli studenti delle scuole.

Presente una sezione dedicata al diritto nella dimensione digitale e alle ripercussioni di una vita quotidiana sempre più connessa. Conseguenze che saranno esplorate, tra gli altri, con Andrea Saracino, ricercatore IIT-CNR per la cybersecurity e coordinatore del progetto europeo SIFIS-Home, che si propone di migliorare la sicurezza e la resilienza di sistemi interconnessi delle future case intelligenti. Di «digital law» parleranno tra gli altri Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, e il sociologo Derrick De Kerckhove.

Tra gli ospiti della sezione dedicata all'identità e alla parità di genere nelle sue evoluzioni dentro e fuori dal web l'attivista femminista intersezionale e LGBT Isabella Borrelli, individuata da StartupItalia come una delle 1000 donne che stanno cambiando il Paese, Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, saggista e dottore di ricerca in Estetica, Francesca Perani, che si autodefinisce «architetta e istigastrice» e la giurista e attivista Cathy La Torre e il finalista al Premio Strega Jonathan Bazzi, autore di «Febbre».