Insieme per Pisa, il 4 luglio la cerimonia storica dello "Sposalizio del mare"

Pisa, 2 luglio 2024 - Il 4 luglio si svolgerà la manifestazione storica in costume d’epoca, a cura dell’Associazione Insieme Per Pisa, in collaborazione con la Compagnia Stile Pisano. Nella Repubblica di Pisa, lo sposalizio del mare era una cerimonia che simboleggiava il dominio marittimo di Pisa. Questa ricorrenza è ricordata anche nelle altre città marinare. Si salirà a bordo di un battello con al seguito uno o due gommoni, gentilmente concessi dalla Lega Navale. Inizio ore 17. A bordo del battello si navigherà fino all’altezza della Lega navale dove sarà gettato un anello quale unione tra Pisa e il mare. A bordo gli amici saranno ricevuti dal Presidente dell’Associazione, e dai cantanti e narratori in costume. Vi saranno momenti musicali a cura del controtenore Alessandro Carmignani e Antonio Gentilini e da racconti storici sui palazzi che si affacciano sull’Arno a cura della Compagnia Stile Pisano, con un brindisi finale. Al ritorno l'accoglienza della Compagnia dei balestrieri con i loro tamburini e sbandieratori. Come partecipare - E' possibile partecipare alla manifestazione - a offerta libera - chiamando i numeri 3386543223, 3408371799. Il ritrovo è allo scalo Roncioni alle 17.15, partenza 17.30, rientro per le ore 20. A fine evento brindisi.

M.B.