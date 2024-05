Innesti, ecco l’agricoltura del futuro. Innovazione per prodotti della terra

PISA

Innesti. E’ questo il nome del nuovo progetto dedicato a innovazione ed eccellenze dell’imprenditoria dell’agrifoodtech made in Italy. L’iniziativa è stata lanciata da Crédit Agricole Italia in collaborazione con il Polo Tecnologico di Navacchio e Le Village by CA Parma nel corso di un incontro a cui sono intervenuti Massimo Cerbai e Silvia Muccini di Crédit Agricole Italia, Andrea Di Benedetto, presidente Polo Tecnologico Navacchio e Armando Cipelli, direttore Le Village by CA Parma, Gianluca Brunori del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, Francesca Cavani founder di Food & Flavours, Alessio Cavicchi dell’Università di Pisa, Luigi Galimberti, AgriFood Venture Builder & Tech Transfer-ToSeed & Partner.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana e sostenuta dall’azienda Sesa. Con la call for startup di Innesti prende avvio il percorso per la ricerca di soluzioni innovative che rispondano alle sfide lanciate dai partner del progetto che sono Agricola Buccelletti, Aboca, Agricola Petrucci, Flora Toscana, Giuliano Tartufi, Frescobaldi e Otitalia. Processo selettivo che avrà luogo per circa due mesi, fino al 31 luglio con cui Innesti mira a scoprire e implementare i progetti e le idee più promettenti con un occhio sulla sostenibilità ambientale. Il 5 dicembre verranno resi noti i processi innovativo sarà il 5 dicembre 2024, quando verranno annunciati i progetti selezionati.

"Offrire soluzioni sempre più innovative al servizio del territorio e dei nostri clienti, supportare progetti volti allo sviluppo del tessuto economico toscano, sono punti fermi della nostra mission", dice Massimo Cerbai, responsabile della direzione Toscana Umbria Crédit Agricole. Armando Cipelli, Le Village by CA Parma: "Un progetto che risponde ai bisogni del territorio, in grado di investire sulle idee attraverso le opportunità offerte dall’open innovation". "Siamo entusiasti di collaborare con Crédit Agricole Italia e Le Village by CA Parma per l’iniziativa Innesti, progetto che incarna perfettamente la nostra missione di promuovere l’innovazione e la trasformazione digitale nei settori più tradizionali del Made in Italy", le parole di Andrea Di Benedetto, presidente Polo Tecnologico Navacchio.

"Siamo orgogliosi della nostra partecipazione a Innesti – conclude Francesco Falaschi di Sesa – Questa collaborazione riflette il nostro impegno nel promuovere soluzioni innovative che possono trasformare non solo l’industria agroalimentare, ma anche rafforzare la sostenibilità e l’efficienza di questo settore, vitale per l’economia italiana". Le aziende e le startup interessate possono presentare le loro candidature attraverso il sito http://www.innesti.tech.