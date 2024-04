"Iniziativa "Rally-Amo" a Pisa: chiusi al traffico Lungarno Galilei e Ponte di Mezzo"

Si terrà questo pomeriggio a Pisa l’iniziativa "“Rally-Amo", evento tra Logge dei Banchi, piazza XX Settembre e Lungarno Galilei. Proprio per questo saranno chiusi al traffico Lungarno Galilei e Ponte di Mezzo. Per consentire lo svolgersi della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato una serie di provvedimenti temporanei di sosta e viabilità che prevedono in particolare la chiusura al transito veicolare di Lungarno Galilei e Ponte di Mezzo dalle ore 12.30 alle ore 20.30, così come tutti gli accessi perpendicolari al lungarno stesso.