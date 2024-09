Ingegneri, robot umanoidi e Inzaghi. Il parterre è servito: tutti gli ospiti

Professori universitari, ingegneri, imprenditori, robot umanoidi e persino un allenatore di calcio. Sono moltissime e variegate le personalità attese sotto la Torre pendente per partecipare alla nuova edizione dell’Internet Festival. Tra gli ospiti figurano rappresentanti delle Istituzioni, figure chiave del mondo del lavoro, quali il dirigente d’azienda Franco Bernabè; del mondo della ricerca, tra cui l’esperta in interazioni uomo-macchina Alessandra Sciutti, con il “robot bambino” iCub che presso l’Istituto Italiano di Tecnologia sta allenando a riconoscere le emozioni, e il professore di Bioingegneria dell’Università di Pisa, Enzo Pasquale Scilingo, padre di Abel, il “robot adolescente”, il neuroscienziato Gian Michele Ratto, a capo del laboratorio di Neurofisiologia dell’Istituto Nanoscienze del CNR di Pisa; delle scienze umane, come il filosofo Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica presso l’Università di Torino, dello sport, tra cui il neoallenatore del Pisa Sporting Club, Filippo Inzaghi. Il programma prevede anche scrittori, come Giulia Blasi, autrice generazionale seguitissima sui social, e poi editor, dj e influencer da decine di migliaia di followers, tra cui Sofia Pasotto, nota per le istanze ecologiste, e il giovane booktoker e scrittore, Victor Diamandis.