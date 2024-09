Infrastrutture del futuro. Summit per la mobilità

Un summit che mette al centro le infrastrutture, i nuovi e grandi antidoti per arginare il gap dell’isolamento (vedi il "treno dei desideri" con il nuovo collegamento Saline-Volterra e con la via ferrata ripristinata sino a Pisa, già forte di protocolli e di finanziamenti in arrivo, ndr) e le strade che da lustri attendono un ammodernamento in toto, come la Ss 68 nella parte che declina verso la Val d’Elsa. Quindi l’orizzonte prossimo del territorio si salda alle infrastrutture: è questo il filo rosso che legherà il convegno organizzato dal gruppo provinciale “Insieme per la provincia di Pisa“ per sabato alle 10.15 al centro studi Santa Maria Maddalena.

Un convegno che arriva alla fine della consiliatura in provincia, anche come resoconto dell’impegno di questi anni, ma soprattutto in un’ottica di collaborazione e di promozione per una nuova mobilità da e per la Valdicecina. ""Negli ultimi mesi la grande mole di lavoro svolta nel passato ha iniziato a portare frutto, grazie all’impegno di importanti parlamentari che hanno dimostrato il proprio attaccamento a Volterra - sottolinea il consigliere provinciale Paolo Moschi - si tratta dei progetti per l’ammodernamento della statale 68, per migliorare il collegamento con Siena e con la Valdelsa, e dei progetti per il ripristino ferroviario tra Saline e Volterra, in un’ottica di ricollegamento con la città di Pisa tramite il treno. Due importanti infrastrutture, su gomma e su ferro, per riportare nel 21simo secolo la nostra città ed il territorio". Ospiti della mattinata saranno il senatore Manfredi Potenti, l’onorevole Francesco Michelotti, l’onorevole Chiara Tenerini e la consigliera regionale Elena Meini. Sono stati invitati anche i sindaci del territorio e altri amministratori, e già sono arrivate le prime adesioni al convegno.

"Vogliamo, come gruppo consiliare “Insieme per la Provincia di Pisa“, lanciare un messaggio forte: Volterra deve essere collegata alle infrastrutture nazionali e non può più essere lasciata in un colpevole isolamento. Serve intervenire presto perché questa zona possa avere un futuro". "Su questo tema - conclude Moschi - conto sulla disponibilità di tutti, senza distinzioni, perché non è possibile dividersi su una questione che va a vantaggio dell’intera Valdicecina".

Ilenia Pistolesi