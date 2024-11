"Informazione, videosorveglianza e controlli"

Aggressioni al Pronto Soccorso, Enrico Sostegni (Pd) replica a Petrucci: "Nessuna polemica, solo proposte costruttive". "Non capisco di quale polemica col governo nazionale parli Petrucci! In commissione abbiamo discusso e approvato una proposta che sarà all’ordine del giorno del Consiglio domani e che raccoglie spunti e idee da mozioni presentate da diversi gruppi. Gli impegni che prevediamo riguardano sia la giunta regionale, che tra l’altro si è già mossa su questi temi, che – com’è logico – il governo nazionale, titolare tra l’altro delle competenze in fatto di ordine pubblico. Nella proposta di risoluzione, come è stato già fatto notare allo stesso Petrucci nel corso del dibattito in commissione, si citano tutti i provvedimenti del governo, compresi quelli più recenti. Per noi gli obiettivi rimangono: l’informazione e formazione dei cittadini e degli operatori socio sanitari, il monitoraggio delle aggressioni, l’installazione di tutti quei sistemi (videosorveglianza, pulsanti allarme), aumentare il controllo, la vigilanza e le azioni di contrasto alla violenza, e garantire a tutti gli operatori sanitari vittime di episodi di aggressione un adeguato supporto legale. E vogliamo impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché si preveda l’immediata stipula e attuazione di protocolli operativi con tutte le forze dell’ordine del territorio regionale e il reperimento delle necessarie risorse finanziarie da destinare al controllo e alla vigilanza".