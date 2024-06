Era una mente brillante: lutto a Pisa per l’informatico morto improvvisamente

Pisa, 28 giugno 2024 – Un malore improvviso e la scomparsa dell’informatico Daniel Bristot De Oliveira getta nello sconforto e nel dolore l’intera comunità scientifica.

Ex allievo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, De Oliveira era una brillante mente dell’informatica, grande esperto del sistema Linux, al miglioramento del quale aveva dato un enorme contributo.

Dopo gli studi al Sant’Anna era rimasto in Toscana, in provincia di Pisa, e qui viveva. La tragedia è stata improvvisa. Per l’uomo, 37 anni, non c’è stato niente da fare. A dare la notizia della morte anche il fratello Alex.

Nel 2023 Daniel Bristot De Oliveira aveva perso il padre, camionista. Adesso la salma dell’informatico e studioso sarà rimpatriata in Brasile. La notizia ha fatto il giro degli ambienti universitari lasciando profondo sconforto.

"Un genio nella sua professione, perché è arrivato in cima al mondo per merito suo, con la sua mente brillante, il suo incessante bisogno di saperne di più, evolversi sempre e crescere ovunque andasse”, racconta un amico su Facebook.