Incrocio tra domanda e offerta di lavoro Confesercenti e Confcommercio fanno "Gol"

di Ilaria Vallerini

PISA

Si prospetta una preziosa opportunità per sostenere lo sviluppo occupazionale e favorire l’incrocio tra offerta di lavoro da parte delle imprese e competenze professionali da parte dei candidati. È questa la finalità dell’Avviso Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) in Toscana, per il finanziamento di progetti di riqualificazione (Reskilling), nell’ambito del quale le agenzie formative Cescot Toscana Nord, di Confesercenti, e CAT Confcommercio Pisa, si sono aggiudicate i progetti "RE.A.C.T. – REskilling Agribusiness, Cultura, Turismo" e "RE.TE.COM – REskilling Terziario e Commercio", finanziati da Regione Toscana con risorse del Pnrr.

Roberto Maurella (direttore Cescot Toscana Nord), cosa prevede il programma?

"Percorsi gratuiti di formazione professionale con una durata breve (di circa 3 mesi) comprensivi di stage in azienda incentrati su competenze pratiche, direttamente spendibili per l’inserimento lavorativo".

Esiste un gap tra domanda e offerta di lavoro soprattutto nei lavori stagionali legati al settore del turismo, quanto vi preoccupa?

"Non poco, anche se auspichiamo che i percorsi, scelti in base ai fabbisogni espressi dalle imprese, possano fare da catalizzatore di figure professionali specifiche. Dall’altro lato, daremo una preziosa opportunità a tutte le persone in cerca di occupazione, tra cui disoccupati senza sostegni al reddito, lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55)".

Quali sono i campi di formazione?

"Il progetto RE.A.C.T., con capofila Cescot Toscana Nord e partner CAT Confcommercio, Fondazione Campus, Itinera Formazione, Ipsar Matteotti, Itcg Niccolini, Itcg Fermi, Itc Cattaneo, propone un catalogo di percorsi di 270 ore, con 75 ore in azienda, su cucina, reception alberghiera, promozione digitale, gestione della cantina, e molto altro. Il progetto RE.TE.COM vede come capofila CAT Confcommercio, in partenariato con Cescot Toscana Nord, Fondazione Campus, Scuola Tessieri, Delta Formazione, Ipsar Matteotti e Itcg Niccolini, con percorsi di 260 ore, di cui 100 in azienda, su panificazione, gelateria, segreteria amministrativa, contabilità, e molto altro".

A quanto ammonta il finanziamento?

"Per il progetto RE.A.C.T., il finanziamento complessivo è di 365mila euro circa, di cui 29mila destinati all’indennità di partecipazione riconosciuta a soggetti disoccupati, over 50 (che non beneficiano già di ammortizzatori sociali). RE.TE.COM invece è di circa 270mila euro, di cui 21mila di indennità".

Quali sono le previsioni di partecipazione?

"Auspichiamo in una forte partecipazione da parte degli utenti. Prevediamo iscrizioni pari a più di un centinaio di utenti per i settori turismo, cultura e agribusiness e circa 96 adesioni per i corsi di formazione su commercio e terziario".