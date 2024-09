Incontro gratuito a Vicopisano, con esperte, sui disturbi del comportamento alimentare

Vicopisano 25 settembre2024- La Rete Agal, con il patrocinio del Comune, ospiterà al Polo Generazioni, nel distretto socio-sanitario di Vicopisano in via dei Mezzi 8, un evento su un tema di grande rilevanza, dedicato al disturbo del comportamento alimentare nelle fasce d’età comprese tra l’infanzia e l’adolescenza, il 27 settembre alle 17:00.

"L’evento è gratuito, su prenotazione, e aperto alla cittadinanza - dice l'Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - in particolare, a quei familiari, amici, persone vicine che si rendono conto o temono che i loro figli, figlie, parenti, amici e amiche possano avere problemi legati all’alimentazione o particolari disturbi specifici. Ritengo sia un dovere per un'Amministrazione pubblica creare e promuovere momenti e incontri di approfondimento e riflessione come questo. Sia i ragazzi e le ragazze che soffrono di DCA che le loro famiglie e i loro affetti -continua Bertini -possono in questo modo avere maggiori informazioni e veri e propri punti di riferimento, come le esperte che saranno relatrici in questo evento, alcune facenti parte dell'Associazione 'La vita oltre lo specchio', per riuscire a uscire da questi gravi disturbi e a tornare a una vita sana e serena."

Le tematiche che saranno affrontate: problemi alimentari e disturbi del comportamento alimentare, cause e sintomi dei disturbi alimentari, consigli e strategie per la prevenzione e il trattamento. focus su bulimia, anoressia e binge eating (disturbo da alimentazione incontrollata) e gestione di un 'caso', dalla presa in carico da parte dell’équipe fino alla valutazione conclusiva, passando dalle relazioni familiari.

Relatrici dell'incontro saranno: Francesca Ditaranto, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale che offrirà una panoramica approfondita sui disturbi alimentari, con particolare attenzione alle cause e ai sintomi, Pamela Fantozzi, neuropsichiatra infantile, Maddalena Patrizia Cappelletto, presidente dell'associazione "La vita oltre lo specchio" -Dca, che condividerà esperienze e consigli pratici per affrontare e gestire i disturbi del comportamento alimentare, Loretta Pennacchi, dietista, dell'associazione La vita oltre lo specchio_Dca e Ramona Biasci, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, della stessa associazione. L’evento è aperto e si propone di sensibilizzare e informare la comunità su temi fondamentali per il benessere psicofisico. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Nicola Petrilli, della Società Cooperativa Aforisma: [email protected] e 050.6221466.