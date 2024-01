incontro-dibattito

"Sociale, Verde, Giusta. L’Europa che vogliamo": riprende lo slogan della due giorni organizzata un mese fa dal Pd nazionale a Roma la serie di iniziative che l’Unione Comunale del Pd pisano organizza in vista delle elezioni del prossimo giugno. "Vogliamo stimolare una discussione vera su temi concreti e sentiti: la politica deve sollevarsi dalla superficialità della propaganda fine a se stessa, confinata fra slogan e polemiche spesso sterili. Pace e Lavoro sono due questioni attuali e urgentissime, di cui la nostra base ha voglia di parlare", dichiara il segretario comunale del Pd Andrea Ferrante. Si comincia proprio da questi temi il prossimo lunedì 15 gennaio, alle 21.15, presso il Circolo Alberone in San Giusto, in un incontro con l’onorevole Arturo Scotto, deputato del gruppo Pd reduce da un significativo viaggio in Palestina ed in Israele insieme all’ex ministro Roberto Speranza. Il reportage completo dai luoghi del conflitto è consultabile dal sito dell’associazione “Compagno è il Mondo”, nata dalle ceneri di Articolo Uno, confluito nel Pd di Elly Schlein, per tornare, dichiara Scotto, "nei luoghi di sofferenza e del disagio, nelle contraddizioni di un modello di sviluppo che penalizza ambiente, lavoro, e solidarietà e produce guerre. È fragile una democrazia dove più della metà delle persone smette di partecipare".