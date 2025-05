Incontri tra Provincia e scuole: "In arrivo i tavoli dell'edilizia di Pisa e Valdera"

Pisa, 19 maggio 2025 - La Provincia di Pisa prosegue nell'opera di ascolto e confronto coi plessi degli istituti superiori presenti su tutto il territorio provinciale. Nei giorni scorsi il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori insieme alla struttura tecnica provinciale ha incontrato il Dirigente Scolastico professor Sandro Scapellato e il Consiglio di Istituto del Liceo XXV Aprile di Pontedera. "Si è trattata di una riunione importante e attesa per parlare contestualmente con la Dirigenza Scolastica, il Consiglio di Istituto con le sue varie rappresentanze e i nostri uffici provinciali confrontandoci su esigenze e criticità", spiega il Presidente Massimiliano Angori.

"Le segnalazioni sono state molteplici e sono state raccolte durante l'incontro, come di consueto facciamo anche durante l'anno attraverso l'abituale canale delle comunicazioni scritte, e infatti abbiamo invitato il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto a farci pervenire una sintesi riepilogativa delle loro esigenze, condivise durante suddetta riunione. Il nostro ente, nonostante le difficoltà economiche di istituzione di secondo livello e il taglio costante dei fondi da parte del Governo, come confermato negli ultimi giorni anche per le competenze in tema di viabilità, è comunque costantemente al lavoro per rispondere alle richieste dei territori e delle comunità scolastiche.

Inoltre nei prossimi giorni si svolgeranno i tavoli dell'edilizia scolastica dell'area pisana e della Valdera, come ormai consueta occasione di ascolto attivo portata avanti dal nostro ente provinciale dal 2019. In particolare, in seno al tavolo dell'area pisana che si svolgerà il prossimo 27 maggio, sarà discussa anche una ipotesi di risoluzione per l'accesso del Liceo Buonarroti di Pisa, soluzione complessa che ha visto lo svolgimento di già diverse riunioni convocate nel corso dei mesi dalla Provincia di Pisa con tutti gli organismi interessati, compresa la Dirigenza Scolastica della scuola.

Il problema, oltre a essere impattante sulla circolazione esterna, come ben noto a tutti, deve trovare una soluzione condivisa anche con il Comune di Pisa. Noi avanzeremo dunque una proposta con tanto di planimetria a stretto giro, messa a punto dai nostri tecnici, in riunioni dedicate, proposta che tuttavia dovrà essere condivisa a livello logistico anche dall'Amministrazione Comunale visto che le questioni legate all'accesso ricadono in spazi di proprietà comunale", conclude il presidente Angori.