Incontri sull’amore organizzati da Masoni

Che cos’è l’amor? Si chiedeva Vinicio Capossela in una canzone di 30 anni fa. Migliaia di poeti scrittori parolieri giornalisti e persone comuni hanno tentato da sempre di descriverlo e di capirlo. E’ la parola più usata nei testi delle canzoni di tutto il mondo e di tutti i tempi, ma paradosalmente rimane una delle meno definibili.

Massimo Corevi e la sua associazione "Lungofiume" da anni portano in scena con successo alla Città del Teatro di Cascina una manifestazione che si chiama "SoloAmore"; in preparazione a questo grande evento, che nella prossima edizione si svolgerà nel maggio 2025, Marco Masoni (storico del pop e del rock, scrittore e musicista) presenterà sei incontri - uno al mese - di infotainment musicali a tema "Amore", appunto, ma l’amore declinato ogni volta in modo diverso: l’amore ideale, l’amore carnale, l’amore contrastato, l’amore diverso e così via.

Gli incontri si svolgeranno sempre la domenica pomeriggio alle 17,15 nella sede di Lungofiume in Via Tosco Romagnola 83 a Cascina, si comincia il 3 novembre con "L’amore ideale" per poi proseguire l’8 dicembre, il 12 gennaio, il 9 febbraio, 9 marzo, il 13 aprile.

Nel primo appuntamento ci sarà una vera e propria parata di numeri uno: Battisti, Battiato, Dalla, De André, De Gregori, Mina ma anche Umberto Bindi, i Giganti, Bruno Lauzi e altri ancora. I posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata scrivendo su whats’app al numero 339 8269696.