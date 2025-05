"Incontri con le scuole importanti. Recuperato il rapporto di servizio"

Il suo ultimo incontro con la stampa a Pisa in cui parla - anche per questi temi - dell’importanza del rapporto con le scuole. 62 anni, nato a Castellammare di Stabia (Napoli), laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli, il questore Raffaele Gargiulo (nella foto Del Punta per Valtriani) lascia Pisa per prendere incarico a Potenza. Nella città della Torre era arrivato a maggio 2024, un ritorno, dato che dal 2009 al 2010 guidò qui la Digos. "L’obiettivo è recuperare la fiducia", aveva spiegato Gargiulo che aveva sostituito Sebastiano Salvo, pochi mesi dopo i fatti del 23 febbraio, quando, durante una manifestazione pro Palestina, partì la carica della polizia. Rimasero feriti 15 giovani (11 minorenni) e due agenti. "E’ doveroso fare il possibile, dobbiamo far sentire la gente sicura e capire i bisogni delle persone, è questa la nostra missione. E l’impegno è massimo", aveva annunciato proprio nei giorni del suo insediamento.

Questore, un anno impegnativo. "E significativo. Sono stati fatti passi avanti con la gestione delle manifestazioni e della piazza". E anche con i tifosi. "Allo stadio, con la Serie A arriveranno sempre più tifosi. Sarà un’altra bella sfida. Anche gratificante, come lo è Pisa". E com’è? "Pisa è una città stimolante sotto tanti punti di vista. E impegnativa come dimostrato oggi, qui si segnalano ogni giorno codici rossi e arrivano denunce per molti altri reati. Ma c’è anche un’effervescenza positiva, una vivacità culturale. L’obiettivo è sempre stato la sicurezza di tutti".

Quale episodio ricorderà in particolare? "L’incontro con 500 studenti di Unipi anche sui fatti di cronaca". Un invito gradito. "Sì, molto, che punta a quel rapporto di servizio e alla nostra funzione primaria di riferimento per i giovani". Che cosa invece non è riuscito a portare a termine per mancanza di tempo? È rimasto giusto un anno. "La questura nuova di cui hanno bisogno tutti, a partire dai poliziotti". Il 1° giugno prenderà servizio Salvatore Barilaro, il nuovo questore di Pisa: è originario di Vibo Valentia.

A. C.