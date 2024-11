Inclusività Letture per tutti

PISA

"Questo progetto contribuirà a rendere la biblioteca comunale un fiore all’occhiello della cultura cittadina - ha spiegato l’assessore alla cultura Filippo Bedini - poichè apre ulteriormente la possibilità di accesso a tutti grazie per esempio agli audiolibri, ai libri in braille e ai libri in Comunucazione aumentativa alternativa (Caa)".

La nuova iniziativa, dal nome SmSBiblio, metterà a disposizione dei cittadini una postazione Pc dotata del programma Symwriter 2, un software che permette di scrivere testi accompagnati da una traduzione automatica in simboli, inoltre saranno disponibili anche due libri in formato inbook illustrati con testo scritto in simboli e tradotti dal personale della SmSBiblio del Comune. E, prossimamente, anche la presentazione di libri realizzati appositamente in Caa. Queste sono solo alcune delle iniziative proposte dalla SmSBiblio per includere e accogliere in biblioteca persone con disabilità, temporanee o permanti, legate alla comunicazione e fragilità di linguaggio.

Alla presentazione del progetto, oltre all’assessore Bedini, hanno partecipato anche Giovanna Colombini, Gabriela Pinna e Francesca Pisano, bibliotecarie della SmSBiblio, Angela Parini, dell’ufficio cultura del Comune di Pisa, Erika Marradi, logopedista del servizio Smia Usl Toscana Nord-ovest, nonchè l’assessore alla disabilità Giulia Gambini, la quale ha affermato "Si tratta di un passo molto importante per rendere sempre più inclusivo un luogo prezioso della nostra città come la nostra biblioteca comunale. Spesso sono le famiglie che ci fanno capire l’esigenza e la necessità di avere questo genere di testi che consentono ai ragazzi di sperimentare e vivere a pieno l’esperienza della lettura".

Proprio per rispondere alle esigenze di coloro con bisogni comunicativi complessi e fragilità di linguaggio, è stato creato in biblioteca uno spazio per la lettura facilitata con scaffali dedicati ai libri in simboli e Caa, alta leggibilità, grandi caratteri, in Lis, in braille e audiolibri per favorire i processi di inclusione.

Questo scaffale verrà costantemente aggiornato ed incrementato grazie a nuovi e diversificati acquisti, così da riuscire a soddisfare i gusti e le esigenze di tutti i suoi frequentatori.

Iniziative come questa, sottolineano l’attenzione e la sensibilità delle autorità locali riguardo temi di primaria importanza come l’inclusività, e dimostrano il loro impegno nel rendere Pisa una città vivibile per tutta la sua cittadinanza.

Greta Ercolano