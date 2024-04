Inclusione: in 150 al Country Club Boccadarno per la Cena dei talenti

Pisa, 5 aprile 2024 – La solidarietà è protagonista alla Cena dei Talenti organizzata dall'associazione Talenti Autistici aps e Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli presso l'Osteria Sottosella del Country Club Boccadarno di Marina di Pisa. Oltre 150 persone lo scorso 2 aprile si sono sedute a tavola in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo gustando il ricco menu preparato dai ristoratori del direttivo ConfRistoranti Confcommercio Pisa. Nel corso della cena sono stati raccolti 4.200 euro che saranno totalmente devoluti in beneficenza all'associazione Talenti Autistici.

“Oltre a svolgere il suo ruolo di rappresentanza delle imprese Confcommercio è sempre pronta a dare una mano, soprattutto quando si parla di beneficenza, in questo caso grazie alla straordinaria disponibilità di Massimo Rutinelli e di tutti i ristoratori che hanno contribuito al successo della Cena dei Talenti” i ringraziamenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Ringrazio i colleghi e amici di ConfRistoranti La Pergoletta, L'Artilafo, Tortuga e Osteria In Domo per il sostegno in questa iniziativa di beneficenza organizzata con grande entusiasmo” le parole di Massimo Rutinelli, membro del direttivo ConfRistoranti Confcommercio Pisa e titolare del Country Club Boccadarno. “Una bella serata dove abbiamo preparato un menu completo, primo, secondo, dolce, acqua, vino e caffè per vivere una bellissima esperienza all'insegna della solidarietà abbinata alle eccellenze gastronomiche del territorio”.

“Il 2 aprile è per noi famiglie ‘blu’ una giornata speciale, la giornata in cui abbiamo la possibilità di far puntare i riflettori sulla condizione che vivono i nostri ragazzi” spiega la presidente dell'Associazione Talenti Autistici Sara Frediani “Ricorderemo questo giorno con immensa gioia, perché a soli 4 anni dalla fondazione della nostra associazione grazie all'affetto e alla grande sensibilità di Confristoranti e della Confcommercio di Pisa. Per noi hanno organizzato una cena memorabile, una cena che ha davvero il sapore dei talenti”.

“La serata ci ha permesso di parlare e riflettere di autismo, di stringere numerose nuove amicizie, di avere nuovi sostenitori e soprattutto ha permesso di accendere il nostro sogno: realizzare il progetto il "Camping dei talenti" grazie alla raccolta che è andata interamente a nostro favore. Quattromila duecento euro sono una cifra che mai avremmo potuto immaginare di raccogliere. La cifra così alta è frutto di una scelta che ha dell'incredibile, Massimo Rutinelli ideatore e organizzatore della serata e tutti i ristoranti di Confristoranti capitanati dalla sensibilità di Daniela Petraglia sua presidente, hanno deciso di non trattenere neanche le spese vive dimostrando un'umanità che non dimenticheremo mai".