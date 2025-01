Schianto nella notte a Volterra: auto fuori strada

Pisa, 18 gennaio 2024 – Incidente stradale nella notte a cavallo tra il 17 e il 18 gennaio lungo la regionale 439 in direzione Prato d’Era, nel comune di Volterra. Il conducente di un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle una, ha perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Volterra per i rilievi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e liberato la strada.