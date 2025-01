Vede i ladri davanti al letto e riesce a metterli in fuga. “Dormivo, ho provato terrore”

Quarrata (Pistoia), 18 gennaio 2025 – E’ allarme furti sul territorio quarratino, dopo gli attimi di terrore vissuti ieri mattina da una residente di via dei Ronchi, a Quarrata, che si è trovata faccia a faccia con dei ladri che erano entrati nella sua abitazione in pieno giorno. Il racconto choc della donna, che ha condiviso il fatto su Facebook evidentemente anche per mettere in guardia i suoi concittadini, è da brividi: “Non pensavano che fossi in casa. Smontata dalla notte di lavoro e con i bambini malati, ero a letto, alle 11 - ha raccontato la donna - Non è stata una bella esperienza. Fate attenzione. Erano almeno in tre, vestiti bene. Due sono scappati a piedi e ad attenderli c’era un suv bianco (credo un Range Rover)”.

La donna ha poi spiegato di essersi accorta della presenza di estranei perché ha visto uno sconosciuto ai piedi del letto dove era coricata per riposarsi. Non ci ha messo molto a rendersi conto di quello che stava succedendo nel suo appartamento, il luogo dove maggiormente le persone dovrebbero sentirsi al sicuro. E’ facile immaginare poi il panico sapendo di avere in casa anche i bambini, mentre persone sicuramente malintenzionate girano tra le stanze. Secondo il racconto, l’uomo che probabilmente non si aspettava di trovare qualcuno in casa, è scappato via. “È andata bene, poteva andarvi peggio” è il commento di una persona al racconto sconcertante dell’apparizione del ladro davanti al letto. La donna ha provveduto a denunciare il fatto alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che i cittadini di Quarrata mentre sono in casa si ritrovano a subire le incursioni dei ladri, ma la maggior parte di questi episodi sono accaduti durante la notte.

La brutta sorpresa al mattino, la scoperta che nelle proprie abitazioni ci sono stati estranei che hanno portato via oggetti di valore, anche affettivo, mentre dormivano, non è però paragonabile allo spavento di imbattersi di persona con gente di cui oltretutto non si conoscono le vere intenzioni. Entrare all’interno degli appartamenti smontando il cilindro della serratura della porta, o rompendo la maniglia della finestra, pare sia la tecnica prediletta. Come hanno già fatto presente le vittime dei furti, i ladri tendono a prendere di mira di volta in volta una zona diversa, facendo “visita” nelle case più o meno intorno alla stessa ora.