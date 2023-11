Incidente, paura per due donne incastrate nell’auto: portate in ospedale

Terricciola (Pisa), 7 novembre 2023 – Paura a Terricciola, in provincia di Pisa, per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due macchine. Accade sulla Statale 439 in località Capannina. Da capire la dinamica dello scontro.

Due donne che erano a bordo di una Panda finita fuoristrada sono rimaste incastrate tra le lamiere. Sono stati gli altri automobilisti di passaggio a dare l’allarme. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Cascina.

Le due passeggere dell’auto, due donne, sono state estratte e quindi affidate al personale sanitario per le cure e trasportate in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.