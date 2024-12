Travolta da un’auto mentre attraversa la strada, muore una donna

Cascina (Pisa), 16 dicembre 2024 – Dramma in strada questa mattina, 16 dicembre, lungo la Tosco Romagnola a Cascina dove una donna di 63 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. E’ successo all'altezza dell'incrocio con via Indipendenza Sul posto sono subito intervenuti l’auto medica da Vicopisano, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Fornacette e la Municipale di Cascina. Presenti anche i Vigili del fuoco. Purtroppo, per la violenza dell’urto, la donna è deceduta in strada.