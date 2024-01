Un’altra mattina di caos in FiPiLi: incidente a Navacchio, traffico in tilt e lunghe code

Pisa, 12 gennaio 2024 – Un’altra mattina di caos in FiPiLi. All’altezza di Navacchio, tra Cascina e Pisa Nord in direzione Pisa si è verificato un incidente, in cui sono rimaste coinvolte quattro auto, come confermato dalla Polizia stradale di Pisa.

A causa dell’incidente il traffico è andato completamente in tilt, con lunghe code anche di 6 chilometri verso Pisa. Gli automobilisti sono rimasti intasati nel traffico. Sul gruppo Facebook “I Dannati della FiPiLi” qualcuno commenta di essere rimasto bloccato dopo le ore 08 per diverse decine di minuti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e la polizia stradale.