Incendio a Pisa: 70enne salvata da sette roulotte in fiamme

Nuovo incendio sul viale D’Annunzio nello stesso punto nel quale si era verificato anche l’anno scorso. Alle 13.15 di ferragosto due pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute sul viale nelle adiacenze del civico 30C, insieme a pattuglie della polizia municipale e una squadra dei vigili del fuoco per un incendio di discrete dimensioni, divampato in un’area recintata con rete metallica, utilizzata di fatto come rimessaggio.

Distrutte, in totale, sette roulotte al momento e parte di un’imbarcazione.

I poliziotti in particolare hanno tratto in salvo, allontanandola dall’abitazione limitrofa lambita ma mai interessata direttamente dalle fiamme, una donna 70enne. Nessuna persona è rimasta comunque coinvolta nell’incendio: fino al recente passato alcune persone rom vi avevano episodicamente abitato. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Alle 17 l’incendio è stato definitivamente domato e l’area messa in sicurezza. La circolazione stradale sul viale D’ Annunzio, importante arteria utilizzata per raggiungere il litorale, è stata interrotta per circa 2 ore. Indagini in corso della Squadra Mobile della Questura per chiarire la dinamica dell’ evento e l’ eventuale natura dolosa, anche sulla base dei rilievi del vigili del fuoco. A giugno del 2022 in un rogo erano andati distrutti un camper, una baracca e due roulotte. Anche in questo caso il sospetto è che fosse doloso.