Inaugurato l’ asilo nido Il Grillo: "Un Giorno di festa"

É avvenuta l’inaugurazione del nuovo asilo nido "Il Grillo" a San Frediano a Settimo, in via Turati, un nuovo spazio luminoso dedito a ospitare i bambini di piccola età, fornendo un importante apporto alla loro crescita e un importante sostegno alle famiglie. Subito dopo il taglio del nastro, la benedizione con l’acqua santa del nuovo spazio con Don Paolo Paoletti, parroco della propositura di Cascina: "Oggi inauguriamo questa scuola e vogliamo chiedere l’aiuto del signore, con l’intento di far crescere i bambini in un luogo sempre più bello, ricco di esperienze di vita e socialità, dove ciascuno di loro possa scoprire quanto la vita è bella e quanto lo è ancora di più quando è vissuta insieme" E continua: "La scuola è il luogo educativo di amore alla vita, destinata alla crescita e allo sviluppo delle nuove generazioni, e questa apertura ci fa guardare avanti con speranza e fiducia". "Il Grillo", prima situato a Marciana al piano terra di una scuola elementare, si è ora spostato nel cuore di San Frediano, in una zona spaziosa e luminosa, circondata da altri importanti centri per l’infanzia e per la gioventù.

"Ringrazio con tutto il cuore gli uffici comunali per l’attività intensa di questi mesi, questo è stato un percorso accidentato che è slittato rispetto alle previsioni iniziali, ma oggi possiamo festeggiare tutti insieme questa importante apertura" dice il sindaco Michelangelo Betti. "Si è trattato di un importante investimento, come Comune abbiamo investito mezzo milione di euro in questa struttura, ma siamo in questo modo riusciti a creare un polo per l’infanzia e per la gioventù: nei pressi dell’asilo, infatti, è situata anche la Scuola dell’Infanzia dai 3 ai 6 anni, oltre a nuovi impianti sportivi in costruzione".

Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, ha partecipato con entusiasmo a questo nuovo inizio: "Ogni volta che viene inaugurata una struttura del genere io ci sono perché è un messaggio bello e di speranza. Sono venuto anche a vedere l’avanzamento dei lavori che stanno cambiando in meglio la vostra comunità, e i risultati sono evidenti. Un asilo nido è un luogo di futuro" sottolinea Mazzeo. "Solitamente viene visto e percepito come un parcheggio, ma in realtà è molto di più. Si misura la civiltà di una comunità dal numero di parole che un bambino è in grado di dire, e questo è il luogo dove questo avviene, dove il bambino apprende". Infine termina ringraziando le educatrici, che si occupano dei bambini quotidianamente con amore e dedizione: "Il grazie più sincero va a loro, perché sono in grado di dare tanto a questi bambini, anche se quando si incontrano i bambini è tanto soprattutto ciò che si riceve".

Maddalena Nerini