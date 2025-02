Inaugurato il nuovo parcheggio: "Calci aspettava questo momento"

É avvenuta l’inaugurazione del nuovo parcheggio pubblico in via San Vito a Calci, nel cuore del paese. La nuova opera pubblica, realizzata grazie alla generosità di unicoop Firenze, andrà a beneficio dell’intera comunità. Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci ormai da tre mandati, è felice e soddisfatto di aver portato a compimento un altro importante traguardo nella sua amata città. "Il parcheggio è stato realizzato dalla Coop a proprie spese ma è stato ceduto al comune ed è a completa disposizione dell’intera comunità – afferma Ghimenti –. Nei dintorni ci sono circa venti attività commerciali che possono beneficiare di questa nuova area di sosta e anche per la scuola media adiacente è molto significativo in quanto permetterà alle famiglie di attendere i propri figli in sicurezza alla fine delle lezioni. Si tratta di un investimento economicamente importante per quella che è a tutti gli effetti una nuova opera pubblica e un grande dono per tutti noi".

Il nuovo parcheggio dunque, non verrà utilizzato soltanto dai clienti del supermercato vicino, che da tempo lamentavano una grande affluenza nel fine settimana e una conseguente difficoltà nel trovare un posto auto, ma da tutti coloro che ne hanno la necessità. Si tratta di un’area a servizio di tutti, con ben 66 posti auto di cui 3 riservati ai disabili in una superficie di circa 1980 mq, per un valore totale che si aggira attorno ai 500mila euro. Grande è anche l’attenzione all’impatto ambientale, attraverso l’impiego di materiali drenanti per la pavimentazione e un illuminazione a LED estremamente all’avanguardia. "Oggi vediamo e inauguriamo un parcheggio – continua il sindaco – ma per noi non si tratta solo di questo. Oggi noi abbiamo completato una visione nuova dell’accesso al paese. Pochi anni fa l’arrivo in paese era completamente diverso rispetto a oggi, c’erano numerosi terreni abbandonati e incolti. In questi anni abbiamo realizzato una nuova rotatoria, la scuola media e infine questa area parcheggio. Amministrare un territorio significa darsi degli obiettivi e noi li abbiamo raggiunti".

Bartaloni Simone, direttore di unicoop Firenze, si dice sollevato e soddisfatto per il completamento di questo nuovo spazio: "E’ estremamente importante perchè nel fine settimana avevamo serie difficoltà con l’affluenza dei clienti, si tratta di uno spazio a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno". Questa opera pubblica è senz’ombra di dubbio un valore aggiunto per la città di Calci, che da oggi avrà una nuova area a totale disposizione dei cittadini, grazie alla generosità di unicoop Firenze e di un amministrazione comunale sempre pronta a soddisfare le esigenze e le necessità della comunità.

Maddalena Nerini