In piazza Vittorio l’incontro con gli studenti

Promuovere i valori della legalità e della sicurezza sul lavoro accompagnando i ragazzi e le ragazze nell’orientamento. Sono gli obiettivi de "Il lavoro viaggia con noi - Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza", organizzato dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, che dopo le prime tredici tappe è arrivato nei giorni scorsi anche a Pisa dove il track tour in piazza Vittorio Emanuele ha incontrato i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro: l’evento, avviato su iniziativa della Fondazione Consulenti per il Lavoro, dell’associazione nazionale Giovani Consulenti del Lavoro e del consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa, è stato patrocinato da Comune e Università. "Abbiamo spiegato ai tanti studenti provenienti da diversi istituti scolastici cittadini - ha detto Elisa Paolieri, presidente dell’associazione nazionale dei Giovani consulenti del lavoro - chi è il consulente del lavoro, cosa fa e quale percorso si intraprende per svolgere questa professione. Ma anche come si scrive un curriculum vitae, come si affronta un colloquio di lavoro e quali sono le opportunità di lavoro presenti sul territorio, entrando in contatto con il centro per l’impiego pisano".

Inoltre, ha aggiunto Paolieri, "utilizzando GenL, il videogame ideato dal consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro abbiamo cercato di avvicinare i ragazzi anche ai temi dell’etica del lavoro, della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, infine i ragazzi hanno potuto utilizzare ‘Sorprendo’, la piattaforma tecnologica che li aiuterà a individuare i loro punti di forza e a comprendere i settori lavorativi più adatti a loro".