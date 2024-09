In pensione l’ispettore Susini. Una vita nei vigili del fuoco

Ieri l’ispettore antincendio dei Vigili del Fuoco Alessandro Susini è stato collocato a riposo dal Ministero degli Interni, pertanto cessa il servizio prestato presso il Comando di Pisa. La sua carriera partendo da vigile permanente fino alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo Nazionale è stata un continuo progredire, rendendosi protagonista di numerosi eventi calamitosi che purtroppo sono accaduti nell’arco di tutti gli anni dei quali Alessandro ha fatto parte in prima persona. Istruttore ed esperto Senior per attività Usar, partecipante ad esercitazioni in Italia e all’estero (Inghilterra, Croazia, Slovenia, Francia, Spagna, Danimarca) e team leader della squadra italiana per Orion 2010 in Inghilterra e membro dello staff per la classificazione Insarag (2018) della squadra "heavy" Italia. Si menzionano le seguenti missioni internazionali Usar: Tsunami Sri Lanka, terremoto Haiti, terremoto Ecuador, terremoto Albania. relatore e parte di molti gruppi di lavoro in Italia e all’estero con enti di ricerca, università e società private italiane e straniere, tra i quali progetto PI.S.A.R.T.E., il primo con moduli del Meccanismo europeo di protezione civile dispiegati all’estero (2019-2010) e valutatore nell’ambito del progetto Prometheus di cui il Cnvvff è beneficiario coordinatore. Altri progetti europei ai quali ha partecipato come esperto senior: Nifty, Tradr, Simit. Gli interventi sul territorio italiano sono stati innumerevoli, i principali sono stati: terremoto Umbria, 1997; terremoto Abruzzo 2009; esplosione di Viareggio del 2009; terremoto Emilia, 2012; terremoto Italia Centrale, 2016; Rigopiano 2017; Ponte Morandi del 2018; terremo Turchia del 2023; alluvione Libia settembre 2023; Crollo cantiere Esselunga di febbraio 2024; esplosione in una centrale del bacino di Suviana aprile 2024. Il comandante Nicola Ciannelli ha detto: "La sua professionalità, la passione e la sua dedizione sono stati un vero esempio per tutti noi". I colleghi hanno avuto modo di salutare Alessandro Susini e ringraziarlo per il fattivo contributo dato al servizio di soccorso non solo nel Comune di Pisa ma anche quello dato in 40 anni di carriera a livello nazionale ed internazionale. All’ispettore Susini gli auguri per il meritato riposo della redazione pisana de La Nazione

Ca.Ve.