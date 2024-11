In pediatria. Ninjia e la pizza delle Giare

Pizza e tartarughe Ninja, un binomio perfetto da sempre, che arriva a portare divertimento e spensieratezza tra i bambini della pediatria dell’ospedale Santa Chiara. Grazie all’ambasciatrice della gentilezza e presidente di App Amici della pediatria Tiziana Arnone, infermiera del reparto, a Gianni Liuzzi e alla generosità dei titolari della pizzeria "Le Giare", venerdì 9 novembre tra i piccoli ricoverati e le loro famiglie si sprigionerà la magia di una cena insieme ai personaggi preferiti da intere generazioni e da sempre appassionati di pizza. "Siamo felici di portare una ventata di felicità in ospedale- racconta Marilina Caravelli, titolare insieme al marito Roberto Orsucci della pizzeria Le Giare- è un’iniziativa nata due anni fa, quando abbiamo iniziato a donare le pizze e portarle almeno una volta al mese al reparto di pediatria. Ci tengo che le consegne vengano effettuate dai miei due figli, di 18 e 17 anni, perché alla loro età diventino consapevoli e sia per loro un momento di formazione". Liuzzi, che da anni gira l’Italia travestendosi da Spiderman per allietare la degenza dei bambini negli ospedali, questa volta insieme a quattro amici provenienti da zone diverse del Paese, indosserà i panni delle celebri tartarughe, per una serata di divertimento insieme ai piccoli pazienti e ai loro genitori. Il progetto "Costruiamo gentilezza" porta avanti grazie ai volontari, le buone pratiche nella vita quotidiana per diffondere i valori della solidarietà e della positività in un percorso che mette al centro i bambini. "Iniziative come questa che entrano a rischiarare ambienti dove purtroppo spesso il dolore e la sofferenza sono in primo piano- afferma Tiziana Arnone- sono linfa vitale per i pazienti e le loro famiglie, e anche per noi che ci lavoriamo ogni giorno".

Alessandra Alderigi