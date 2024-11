In giro armati di coltelli: tre denunce nel Pisano

Pisa, 3 novembre 2024 – Tre persone sono state fermate e denunciate a Pisa e provincia dai carabinieri perché trovate in possesso di armi da taglio. Nei pressi della stazione ferroviaria i militari della stazione Porta a mare hanno fermato un uomo con un coltello di 20 centimetri, di cui otto di lama. A Volterra, invece, nell'ambito di un ordinario servizio di controllo per le strade del centro, i carabinieri hanno bloccato una persona che, alla loro vista, aveva allungato il passo per scappare; nello zaino aveva due coltelli a serramanico (16 e 18,5 centimetri, rispettivamente 6 e 8 di lama) del cui possesso non ha saputo fornire una valida giustificazione. Infine nell'hinterland pisano i militari del radiomobile hanno fermato una terza persona con altri due coltelli a serramanico, di 18 e 21 centimetri.