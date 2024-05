In estate la città invasa dal padel. E Piazza Vittorio diventa un campo

"Stiamo organizzando eventi che portino lo sport sempre più dentro la città", ha dichiarato ieri mattina l’assessore allo sport Frida Scarpa. Letteralmente, dal momento che Piazza Vittorio diventerà un grande campo da padel. Non si tratta di rigenerazione urbana ma del primo trofeo di Padel "Città di Pisa", evento per tutti gli appassionati dello ‘sport del momento’ che si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio proprio in piazza Vittorio Emanuele II. Un’iniziativa sportiva, organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con il Pisa Padel Club, che per sette giorni permetterà di prenotare i campi da padel dalle 9 fino a mezzanotte per sfide agonistiche, partite amichevoli o semplici allenamenti, cosicché tutti i cittadini possano provare l’esperienza di giocare in una location suggestiva come il centro storico della città. Il torneo sarà suddiviso in livelli di gioco femminile e maschile.

All’inaugurazione sarà presente Marcelo Capitani, giocatore professionista ed ex numero 20 della classifica World Padel Tour, responsabile del settore giovanile e commissario tecnico della nazionale "under" e Gustavo Spector celebre maestro di Padel in Italia, allenatore della nazionale dal 2014 che effettuerà una dimostrazione dei suoi allenamenti. Il campo sarà allestito nel lato della piazza dalla parte di Corso Italia. Per il montaggio e lo smontaggio del campo saranno necessari i tre giorni precedenti ed i tre successivi. Sarà montata anche una tribuna che potrà ospitare fino a 60 spettatori e un gazebo, dove verrà organizzata una piccola segreteria direzionale per assistenza agli atleti. Soddisfazione per l’evento arriva dall’assessore Frida Scarpa, che ha definito Il primo trofeo di Padel come "un’ulteriore manifestazione delle politiche che l’assessorato allo sport sta portando avanti dall’inizio di questa nuova consiliatura, nella direzione della promozione dello sport e delle associazioni sportive del nostro territorio, ma soprattutto per avvicinare lo sport ai cittadini". Lo scopo di questa manifestazione infatti "non è solo la promozione delle singole associazioni sportive che organizzano insieme all’amministrazione gli eventi, aumentando indotto e i tesseramenti, come è stato riscontrato dalla Notte bianca dello sport; ma quello di promuovere la cultura dello sport e del movimento a tutti i cittadini, divertire, aggregare e includere. Dobbiamo far capire - conclude l’assessora - che il settore dello sport è un mondo che dà benessere psicofisico, inclusione, aggregazione. Lo sport non è un’isola ma un sistema che incide e coinvolge tutti i settori".

M. F.