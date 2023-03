"In bici in sicurezza su ogni strada Vi insegno come ripararle in breve"

di Antonia Casini Le due ruote in libertà. Prendi la bici e vai. Ma un piccolo inconveniente, a volte, può rovinare la trasferta. Ibrahima Dieng, che da tanti anni ripara i mezzi, essendo il biciclettaio storico di Papini, conosce tutti i trucchi e ha pensato di insegnarli. Il 2 aprile alle 16.30 terrà una lezione gratuita al circolo Arci di Putignano. Perché questo corso? "Una persona va in bici in mezzo ai boschi, gli si buca la ruota, o altro, ed è costretta a interrompere la gita: o torna a casa, o si fa venire a prendere, ma in realtà può risolvere da solo". Quali sono i guai che possono essere superati con semplicità? "La catena che esce, la ruota forata, appunto, il freno che blocca la bici e la pedalata diventa pesante o si sgancia. In pochi minuti, si può ripartire. Penso a percorsi tra i boschi o alle piste ciclabili". Servirebbe un meccanico portatile? "Basta un piccolo kit, non è ingombrante ed è semplice da utilizzare". Quali gli strumenti? "Una camera d’aria di riserva, una pompetta piccola, i cavafascioni per togliere il copertone. Chiavi 13-14-15 della misura del dado della ruota". Da chi ha imparato tutti questi metodi? "Dal babbo di Papini, Martino, lui era un meccanico bravissimo, era il numero uno nel settore e poi mi raccontava sempre le barzellette". E’ la prima volta che insegna queste procedure? "No, ho tenuto una lezione con la Fiab 2 anni fa in via Garibaldi". E l’obiettivo? "Le persone devono essere sicure quando vanno in bici e quando nasce qualche problema, si deve essere in grado di risolverli da soli. Altrimenti si deve tornare indietro, chiamare amici o un taxi". L’appuntamento è per domenica 2 aprile al circolo in collaborazione con Papini e Fiab, informazioni 3405662913.